12 августа, 13:00

Общество

"Доктор 24": врачи рассказали, почему дефицит магния часто возникает у жителей городов

Почему дефицит магния часто возникает у жителей городов? Как понять, хватает ли его в организме? В каких случаях нужно принимать препараты с магнием, а в каких достаточно продуктов?

Что полезнее: арбуз или дыня? Что защитит кожу от прыщей, а что – почки от камней?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили врач-терапевт Татьяна Романенко, старший врач оперативного отдела станции скорой медицинской помощи имени А. С. Пучкова Андрей Ольшевский и врач-гастроэнтеролог Александра Ноев.

Программа: Доктор 24
обществовидео

