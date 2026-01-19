Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 15:33

Технологии
Главная / Новости /

Эксперт Зыков: люди часто используют рядом стоящие клавиши для создания паролей

IT-эксперт назвал слабые комбинации паролей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

При создании паролей многие выбирают простые комбинации из повторяющихся цифр или рядом стоящих клавиш, которые затем используют для авторизации на разных сайтах и платформах. Об этом рассказал в беседе с RT главный редактор IT-издания Владимир Зыков.

"В России, как и во всем мире, самые популярные пароли – это набор цифр по порядку от 0 до 9 с любым количеством, например "1234", "12345", "123456" и так далее", – поделился он.

Эксперт отметил, что при создании буквенных паролей пользователи также зачастую используют простые комбинации из рядом стоящих клавиш. Одними из наиболее популярных в мире считаются – "qwerty", "qwerty1", "qwerty123".

Некоторые, напротив, вместо английской раскладки ставят русскую, получая такие варианты, как "1234йцук" или "1й2ц3у4".

Часть людей предпочитает создавать простые пароли, состоящие из имен и даже ругательств. По России нередко встречаются следующие комбинации: "пароль", "любовь", "привет", "наташа", "максим" и другие. Подобное присуще около трети пользователей, заявил эксперт.

При этом опасность возникает не только из-за простого пароля, но также из-за его многократного использования на разных платформах.

Ранее сообщалось, что паролем к системе видеонаблюдения Лувра во Франции, где 19 октября прошлого года произошло ограбление, являлось слово "Лувр". Вся система безопасности работала на программном обеспечении, выпущенном еще в 2003 году.

Читайте также


технологии

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика