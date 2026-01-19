Эксперт Зыков: люди часто используют рядом стоящие клавиши для создания паролей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

При создании паролей многие выбирают простые комбинации из повторяющихся цифр или рядом стоящих клавиш, которые затем используют для авторизации на разных сайтах и платформах. Об этом рассказал в беседе с RT главный редактор IT-издания Владимир Зыков.

"В России, как и во всем мире, самые популярные пароли – это набор цифр по порядку от 0 до 9 с любым количеством, например "1234", "12345", "123456" и так далее", – поделился он.

Эксперт отметил, что при создании буквенных паролей пользователи также зачастую используют простые комбинации из рядом стоящих клавиш. Одними из наиболее популярных в мире считаются – "qwerty", "qwerty1", "qwerty123".

Некоторые, напротив, вместо английской раскладки ставят русскую, получая такие варианты, как "1234йцук" или "1й2ц3у4".

Часть людей предпочитает создавать простые пароли, состоящие из имен и даже ругательств. По России нередко встречаются следующие комбинации: "пароль", "любовь", "привет", "наташа", "максим" и другие. Подобное присуще около трети пользователей, заявил эксперт.

При этом опасность возникает не только из-за простого пароля, но также из-за его многократного использования на разных платформах.

Ранее сообщалось, что паролем к системе видеонаблюдения Лувра во Франции, где 19 октября прошлого года произошло ограбление, являлось слово "Лувр". Вся система безопасности работала на программном обеспечении, выпущенном еще в 2003 году.