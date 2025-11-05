Паролем к системе видеонаблюдения Лувра оказалось слово "Лувр"

Фото: 123RF.com/ionia

Основные системы безопасности Лувра оказались защищены очень слабыми паролями, в том числе словом "LOUVRE" (Лувр. – Прим. ред.), сообщает "Радио 1" со ссылкой на публикацию издания Libération.

Например, именно под таким паролем можно было попасть на сервер видеонаблюдения музея. При этом для входа в программу компании Thales подходил пароль "THALES".

Вся система безопасности работала на программном обеспечении (ПО), выпущенном еще в 2003 году. По версии экспертов, такие уязвимости сыграли ключевую роль в недавнем ограблении Лувра.

Преступники похитили драгоценности из парижского музея 19 октября. Они вынесли драгоценности Наполеона III, включая броши, тиары и ожерелья, управившись всего за 4 минуты. Сумма ущерба составила 88 миллионов евро.

По подозрению в совершении преступления задержали 7 человек. 4 из них предъявлены обвинения, еще 3 были отпущены на свободу. После произошедшего на территории Лувра установят новые средства безопасности, рассказывали во французском Минкульте.

