11 августа, 13:15

Общество

В столичный регион пришло похолодание

Похолодание пришло в Московский регион. Как сообщил начальник отдела кризисных ситуаций Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, ветер сменился на северо-западный, более холодный. На протяжении всей недели он останется северным.

Среднесуточная температура будет ниже нормы на 1–1,5 градуса. До 15 августа ожидается пасмурная погода с прояснениями и дождями. Самый сильный дождь пройдет 11 августа, однако его количество составит всего 2–3 миллиметра.

