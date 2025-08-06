Форма поиска по сайту

Новости

06 августа, 13:00

Общество

"Доктор 24": врачи назвали главные ошибки при оказании первой помощи

Почему многие допускают серьезные ошибки, когда пытаются оказать кому-то первую помощь? Например, нельзя стучать человека по спине, если он поперхнулся. Также не стоит запрокидывать голову при носовом кровотечении. И когда нельзя помогать человеку, попавшему в ДТП?

Правда ли, что если обмен веществ быстрый, то человек стройный, а если медленный, то появляется лишний вес? Могут ли специи ускорить обмен веществ? И как на него влияет дробное питание? И насколько эффективны модные капельницы для ускорения метаболизма?

Что едят долгожители в "голубых зонах" планеты, чтобы жить до 100 лет? Какой хлеб они едят? Какую специю добавляют в чай? И почему не отказываются от мяса?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили эксперты.

Программа: Доктор 24
обществовидео

