Ким Чен Ын отдал дань уважения павшим в боях в Курской области бойцам КНДР

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Лидер КНДР Ким Чен Ын отдал дань уважения северокорейским военнослужащим, которые пали в боях в Курской области, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на The Guardian.

Мероприятие, приуроченное к годовщине заключения военного договора между КНДР и РФ, состоялось в Большом театре Восточного Пхеньяна. Там выступили северокорейские и российские артисты, а также были представлены изображения, связанные с пактом о взаимной обороне.

Кроме того, на экране театра показали фотографии Ким Чен Ына, который стоял перед шеренгой из нескольких гробов, накрытых государственным флагом. Кадры сопровождались снимками бойцов обеих стран, в руках которых были национальные флаги.

Точная дата церемонии возвращения останков погибших солдат в КНДР неизвестна, однако на фотографиях видно, что Ким Чен Ын и другие официальные лица, в том числе его сестра Ким Е Чжон и министр иностранных дел Чхве Сон Хи, одеты в теплую одежду. Это может указывать на то, что тела солдат могли быть возвращены несколько месяцев назад.

Также кадры церемонии показали по государственному телевидению КНДР. На видео северокорейский лидер сидел рядом с главой российского Минкульта Ольгой Любимовой и своей дочерью Ким Чжу Э. В зале театра присутствовали люди, которые вытирали слезы.

Это мероприятие стало первым случаем, когда государственные СМИ продемонстрировали народу КНДР изображения бойцов, отправленных в РФ, отметило издание The Korea Herald. Тем временем агентство ЦТАК подчеркнуло, что церемония показала уверенность в "узах дружбы и подлинных интернационалистских обязательствах между народами и армиями двух стран, которые были созданы ценой крови".

Бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) проходили на территории Курской области с 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го российские военнослужащие при поддержке бойцов из КНДР завершили операцию по полному освобождению региона.

Владимир Путин выразил благодарность Ким Чен Ыну за оказанную помощь. Как указал северокорейский лидер, солдаты его страны принимали участие в операции согласно четвертой статье договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ.

При этом в центральном военном комитете КНДР добавили, что деятельность военных на территории России всецело отвечала международному праву.