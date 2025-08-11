11 августа, 13:00Общество
"Доктор 24": врачи перечислили привычки, которые приводят к снижению иммунитета
Какие привычки приводят к снижению иммунитета? Что может навредить его работе и повысить заболеваемость ОРВИ этой осенью? Как на иммунитет влияют недосыпание и несоблюдение питьевого режима?
Как зависимость от гаджетов может привести к гипертонии и проблемам с желудком? Как понять, есть ли у человека такая зависимость? Что делать, чтобы от нее избавиться?
Чем можно перекусывать, чтобы не набрать вес и даже похудеть? Как уменьшить аппетит? Как перекусывать правильно?
На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили врач-терапевт Александра Черных, психоаналитик Алла Лагутина и врач-гастроэнтеролог Александра Ноев.