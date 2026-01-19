Мессенджер МAX стал предупреждать о звонках с незнакомых номеров

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Российский мессенджер MAX стал предупреждать пользователей о звонках с незнакомых номеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз платформы.

Во время вызова от незнакомца пользователи MAX увидят уведомление "Нет в контактах". Если человек звонит не из России, то на экране появится регион входящего звонка.

Для включения данной функции необходимо обновить приложение. Уведомление будет появляться во время звонка рядом с именем несохраненного в контактной книжке абонента.

По последним данным, в мессенджере уже зарегистрированы 85 миллионов человек. Суточный охват на платформе составил более 55 миллионов активных пользователей. С момента запуска MAX отправлено более 85 миллиардов сообщений, совершено свыше 2,5 миллиарда звонков, записано более 200 миллионов видеокружков и отправлено свыше миллиарда стикеров.