В MAX зарегистрировались 85 миллионов пользователей

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В мессенджере MAX уже зарегистрированы 85 миллионов человек. Об этом рассказали в пресс-службе ресурса.

Суточный охват на платформе составил более 55 миллионов активных пользователей. Кроме того, выяснилось, что с момента запуска MAX было написано свыше 18 миллиардов сообщений, совершено более 2,5 миллиарда звонков, записано более 200 миллионов видеокружков и отправлено свыше миллиарда стикеров.

Помимо этого, блогеры, организации и госучреждения завели более 140 тысяч каналов в мессенджере. В общей сложности их аудитория составила свыше 54 миллионов подписчиков. Также более 40 тысяч магазинов внедрили технологию подтверждения возраста с помощью "Цифрового ID".

Ранее приложение портала mos.ru заработало в MAX. Благодаря этому москвичи получают быстрый доступ к городским услугам и сервисам в удобном и привычном формате мессенджера.

В приложении можно получать актуальные новости Москвы, читать инструкции и узнавать другую информацию.

