Московская модель семейной медиации будет расширена на регионы РФ

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Российское правительство поддержало расширение столичной программы семейной медиации на все регионы страны. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы видим, что близкие люди даже в сложных конфликтных ситуациях готовы договориться, если им помочь. Для этого мы запустили в столице семейную медиацию – это шанс сохранить брак или хотя бы избежать травмирующих судебных разбирательств", – передает ее слова Агентство "Москва".

Служба медиации действует в городе свыше 6 лет – ее специалисты предлагают гражданам решать разногласия на основе взаимопонимания и диалога. Процедуру применяют во время развода, при вопросах с воспитанием детей, имуществом и других ситуациях.

Медиативные соглашения имеют юридическую силу и помогают добиться выполнения принятых решений без судебных разбирательств. По словам Раковой, такой подход показал не только востребованность, но и свою эффективность. В итоге 7 из 10 пар смогли разрешить конфликты.

При этом помощь медиатора москвичи могут получить бесплатно на основе семейных центров города и в центре медиации и социально-правовой помощи. С 2024 года пары, подающие на развод, могут получить консультацию с психологом и медиатором на базе центров госуслуг "Мои документы".

"Москва первой в стране внедрила механизм медиации на государственном уровне через городские проекты и сервисы", – рассказала заммэра.

Теперь такая возможность есть и у жителей других регионов России в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики государства до 2036 года. Координатором и партнером инициативы выступит Московский центр медиации и социально-правовой помощи.

"Опыт московских специалистов поможет создать государственные центры семейной медиации: внедрить такой вид поддержки и наладить эффективную работу с семьями, которые находятся в состоянии конфликта", – добавила она.

Ранее психолог Татьяна Василькова объяснила, как правильно выстраивать доверительные отношения с ребенком. Нужно рассказывать ему не только об успехе, но и о своем неудачном опыте. Также стоит уважать право ребенка на личное пространство и вещи, не трогать их без спроса, а также принимать отказ в этом вопросе. Так дети чувствуют уважение к себе и легче доверяют в ответ.

