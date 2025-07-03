Службе онкопсихологов Москвы исполнилось два года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московской службе онкопсихологов исполняется два года. За это время специалисты провели более 22 тысяч консультаций, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Как отметила вице-мэр, служба работает во всех центрах амбулаторной онкологической помощи.

"Вместе с передовой медицинской помощью мы уделяем особое внимание психологическому состоянию как самого пациента, так и его близких. Внутренняя устойчивость и позитивный настрой являются важной частью процесса лечения, от которой в том числе зависит его эффективность", – сказала Ракова.

В июне в Центре амбулаторной онкологической помощи Морозовской детской больницы заработал пилотный проект по оказанию психологической поддержки семьям с детьми.

Поддержка людей с онкозаболеваниями остается одним из ключевых приоритетов социальной политики города. На всех этапах лечения специалисты помогают пациентам справиться с переживаниями, принять ситуацию и подготовиться к лечению.

Пациенты могут получить консультацию онкопсихолога без предварительной записи в день обращения, также представлены дистанционные форматы.

На онлайн-платформе "Психология для жизни" проведено уже более 2 тысяч консультаций, а через приложение "ЕМИАС. ИНФО" за пять месяцев поступило свыше 1,4 тысячи заявок на психологическую помощь по телефону.

При необходимости специалисты приглашают пациентов на очный прием, онлайн-сессию или в группу поддержки "Равный равному", в рамках которой было проведено более 400 встреч. В них приняли участие более 1,6 тысячи человек.

Ранее в Морозовской детской больнице впервые в России провели промышленную CAR-T-терапию 12-летнему пациенту. Ее суть заключается в том, что собственные клетки иммунитета "учатся" находить и уничтожать раковые.

Пациент поступил в медучреждение с рецидивом острого лимфобластного лейкоза. Новый препарат изготовили на фармацевтическом заводе и приобрели за счет средств гранта столичного правительства. Лечение прошло успешно, ребенок чувствует себя нормально и уже выписан домой.

