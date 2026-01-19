Форма поиска по сайту

19 января, 15:31

Город

Управляющая компания устранит проблему с отоплением в одном из домов на Арбате

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Управляющая компания должна устранить проблему с отоплением в одном из домов на улице Арбат в Москве. Она связана с внутридомовой системой, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ПАО "МОЭК".

Ряд телеграм-каналов ранее сообщил, что жители одного из зданий на Арбате жалуются на проблемы с отоплением. Они указывали, что в некоторых квартирах температура не составляла выше плюс 13 градусов.

"Данный дом получает отопление от теплового пункта, к которому подключено еще 6 жилых домов. Жалоб от остальных не поступало. Параметры оборудования "МОЭК" проверены, они соответствуют режимной карте", – отметила пресс-служба компании.

В "МОЭК" подчеркнули, что с теплового пункта отопление выходит в нормативных характеристиках, в соответствии с погодой. В доме стояки прогреваются частично, что указывает на необходимость промывки и настройки внутридомовой системы, подчеркнула организация.

Представители организации добавили, что окажут техническую помощь управляющей компании в диагностике и настройке системы.

Ранее на подстанции и теплосети в Чехове произошла авария. Параметры на котельной № 2 по горячему водоснабжению и отоплению были снижены по десяткам адресов. В результате жители 101 жилых дома и медучреждения остались без воды и тепла. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

