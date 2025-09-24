Москвичи могут обратиться в диспетчерскую или УК при перебоях с отоплением

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Москвичам посоветовали обращаться в диспетчерские службы районов или управляющие компании, если тепло слабо подается в дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммунальные службы.

Специалисты объяснили, что в таком случае проблемы должны быть устранены в день обращения. Однако если этого не произошло или на заявку жильцов никто не ответил, тогда горожане могут передать информацию о перебоях в работе отопления в столичный департамент ЖКХ.

Заявки об авариях или жалобы по поводу работы систем теплоснабжения граждане могут подать по номеру горячей линии Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) Москвы 8 (495) 539-53-53. Также можно направить обращение с помощью электронной приемной ведомства.

Уведомить о проблемах при включении отопления жильцы могут через специальную линию ПАО "МОЭК" по телефону 8 (800) 100-23-29.

Также в коммунальных службах Москвы рассказали о ситуациях, когда в доме уже включено отопление, но в квартирах все равно холодно. В таком случае речь может идти о воздушной пробке – воздухе, который не пропускает воду в батарею. Тогда необходимо обратиться к специалистам, которые устранят эту проблему.

Помимо этого, в коммунальных службах напомнили, что температура в квартирах не должна опускаться ниже 18–20 градусов тепла, в офисах – ниже 20, а в школах – ниже 18. В группах детсадов столбик термометра должен удерживаться на уровне 22 градусов.

Для точного определения температуры нужно закрыть все окна и двери, а термометр держать в метре от пола в центре помещения. Батарея и наружная стена должны быть не меньше чем в полуметре от измеряющего прибора.

Отопительный сезон начался в Москве 24 сентября. Это связано с понижением среднесуточной температуры воздуха. Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники.

Параллельно с этим начнут включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, а затем – в предприятиях торговли и промышленности. Подача теплоносителей будет осуществляться поэтапно, а полностью во всех городских объектах отопление включат в течение нескольких дней.

