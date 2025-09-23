Собянин: отопление начнут включать в социальных объектах 24 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные власти начнут включать отопление 24 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Дорогие жители, город постепенно подходит к зимнему сезону, прощаясь с теплым летом. В эти дни мы не ожидаем аномального перехода на холодную погоду, но вместе с тем температура воздуха начинает снижаться", – отметил мэр.

Собянин уточнил, что сперва теплом обеспечат соцобъекты, в том числе детсады, школы и больницы, а после – жилые дома. В общей сложности на этот процесс отводится несколько дней, уточнил глава города.

Он также указал, что к осенне-зимнему периоду подготовлено свыше 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч домов.

В Подмосковье отопительный сезон начался с 23 сентября. Сперва к теплоснабжению стали подключать социальные объекты. С 29 сентября начнутся работы по обогреванию жилых домов.

Власти Подмосковья объяснили свое решение тем, что к концу недели столбик термометра опустится днем до 10 градусов, а ночью – до 3–4 градусов. Помимо этого, 27-го числа прогнозируется снег.