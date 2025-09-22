Синоптик Ильин: в Московском регионе повышается вероятность первых заморозков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московском регионе на текущей неделе повышается вероятность первых заморозков в ночные часы. Об этом Москве 24 рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Эта неделя знаменует собой окончательный переход к осени. Сегодня (22 сентября. – Прим. ред.) – день осеннего равноденствия, а к ее концу установится по-настоящему осенняя погода", – отметил эксперт.

По его словам, с четверга на пятницу (25–26 сентября. – Прим. ред.) температура в Подмосковье может опуститься до 0 градусов. При этом в столице минимум составит плюс 1–6 градусов.

Ильин добавил, что вопрос о первом снеге остается открытым, так как над европейской территорией России столкнутся холодная арктическая масса с севера и теплая влажная с юга.

"Точное место их встречи неизвестно, поэтому однозначно утверждать, что снег выпадет в Московской области на этой неделе, нельзя. Скорее всего, он до нас не доберется", – предположил он.

Вместе с тем на этой неделе жителей столичного региона ждет резкая смена погоды. В понедельник, 22 сентября, ожидается солнечная погода. Температура воздуха поднимется до 25–27 градусов.

Во вторник, 23 сентября, ситуация начнет меняться – воздух прогреется до 17–19 градусов, но повысится вероятность дождей. Затем через регион пройдет холодный фронт, который приведет к обвалу температуры. Ожидается, что в среду, 24 сентября, в столице столбики термометров покажут всего 10–12 градусов тепла.

Кроме того, в четверг, 25 сентября, прогнозируется от 8 до 13 градусов. В пятницу, 26 сентября, температура может незначительно подняться на пару градусов, однако из-за пасмурной погоды и кратковременных дождей комфортной ее нельзя будет назвать.

Атмосферное давление будет расти до четверга: с 745 миллиметров ртутного столба в начале недели до 755 миллиметров ртутного столба. Затем начнется его слабое падение.

"К слову, бабье лето прошло, но потепления можно ждать к началу октября, воздух будет прогреваться 12–15 градусов. Что касается температурных рекордов, то не исключено, что 22 сентября максимальная температура окажется рекордно высокой", – заключил Ильин.

Ранее сообщалось, что отопление в Москве могут включить в конце сентября. По словам синоптиков, к концу сентября – началу октября средняя суточная температура воздуха будет ниже 8 градусов. Это позволит соблюсти необходимые правила перед подачей отопления в дома.

В свою очередь, Сергей Собянин отмечал, что столичные службы в период с мая по август подготовили 74 тысячи зданий к новому отопительному сезону. Кроме того, были обновлены системы центрального отопления более чем в 600 жилых домах.