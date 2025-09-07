Собянин: 74 тыс зданий подготовили в Москве к новому отопительному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Службы Москвы с мая по август подготовили 74 тысячи зданий к новому отопительному сезону. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Как подчеркнул мэр столицы, в рамках региональной программы капремонта были обновлены системы центрального отопления более чем в 600 жилых домах.

"Отремонтировали инженерные системы и оборудование энергообъектов. На ТЭЦ создали запасы резервного топлива – при необходимости его хватит для автономной работы в течение недели", – сказал Собянин.

Также были проведены ремонт и профилактика тепловых, электрических, водопроводных, канализационных, водосточных сетей и газопроводов.

По словам главы города, 157 автомобильных баз коммунальной техники находятся в полной готовности. Дорожно-уборочные и другие машины готовы к круглосуточной работе.

Как сообщалось ранее, в Москве завершились испытания теплосетей в ходе подготовки к отопительному сезону. К работе в осенне-зимний период готовы более 9 тысяч километров магистральных и 9,2 тысячи километров разводящих сетей.

Кроме того, к осенне-зимнему сезону подготовлена и коммунальная техника. Специалистами КГХ было проведено техническое обслуживание машин, организован текущий ремонт и устранены неисправности.

