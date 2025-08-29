Образовательные учреждения Москвы подготовили к отопительному сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку столичных образовательных учреждений к новому отопительному сезону. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В частности, в полной готовности находятся оборудования и сети, обеспечивающие теплоснабжение зданий системы образования. Работы удалось завершить в соответствии с графиком, отметил вице-мэр.

"В настоящее время к отопительному сезону полностью готовы все школы, детские сады и другие учреждения", – уточнил он.

По его словам, подготовка объектов образования к осенне-зимнему периоду находится под особым контролем, поскольку именно эти учреждения получают тепло в первую очередь с началом сезона.

При этом всего в мегаполисе к данному периоду уже готовы свыше 74 тысяч зданий, включая более 34 тысяч многоквартирных домов. Также к настоящему моменту специалисты провели гидравлические испытания тепловых сетей, которые помогли выявить и оперативно устранить ненадежные участки.

Вместе с тем Бирюков добавил, что благодаря тщательной и своевременной подготовке отопительные сезоны в Москве уже более 13 лет проходят без серьезных аварий и перебоев.

Ранее заммэра рассказывал о завершенной подготовке свыше 9 тысяч километров магистральных и 9,2 тысячи километров разводящих сетей. Он уточнял, что в текущем году гидравлические испытания разделили на 585 десятидневных этапов, в рамках которых специалисты устанавливали в трубах повышенное давление, чтобы имитировать повышенную нагрузку в зимние пики холодов.

Кроме того, специалисты КГХ подготовили коммунальную технику к осенне-зимнему сезону. Было проведено техническое обслуживание машин, организован текущий ремонт и устранены неисправности, а при необходимости технику капитально ремонтировали.

