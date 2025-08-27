Сергей Собянин рассказал о подготовке Москвы к новому отопительному сезону в своем канале в мессенджере МАХ.

Как отметил мэр, к 1 сентября все городские объекты будут готовы к началу отопительного сезона. Для этого специалисты проверили более 70 тысяч зданий, из них половина – жилые дома. Подготовили также 13 теплоэлектроцентралей, более 20 тысяч тепловых пунктов.

