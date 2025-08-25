Более 50 площадок доступны для москвичей в рамках фестиваля городских видов спорта, который продлится до 7 сентября. Спортивные мероприятия проводятся в зонах отдыха, в том числе около Большого городского пруда в Зеленограде и в парке у Северного речного вокзала.

Кроме того, горожане могут принять участие в турнире "Герои шахматной доски". Он проходит на ВДНХ, Чистопрудном бульваре, в Парке Горького и музее-заповеднике "Царицыно".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

