25 августа, 14:30

Спорт

Более 50 площадок доступны для москвичей в рамках фестиваля городских видов спорта

Более 50 площадок доступны для москвичей в рамках фестиваля городских видов спорта, который продлится до 7 сентября. Спортивные мероприятия проводятся в зонах отдыха, в том числе около Большого городского пруда в Зеленограде и в парке у Северного речного вокзала.

Кроме того, горожане могут принять участие в турнире "Герои шахматной доски". Он проходит на ВДНХ, Чистопрудном бульваре, в Парке Горького и музее-заповеднике "Царицыно".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

