Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 августа, 10:00

Общество

Дни открытых дверей пройдут в спортивных учреждениях столицы

Дни открытых дверей пройдут в спортивных учреждениях столицы

"Новости дня": "лесная школа" появилась в районе Покровское-Стрешнево

Изучение английского языка в школах сократят для учеников 5–7 классов

Дни открытых дверей пройдут в обновленных школах Москвы

Собянин объявил о завершении реконструкции образовательного центра "Протон"

Нейросеть Алиса рассказала, как помочь ребенку вспомнить школьную программу к 1 сентября

Собянин: ученики вернутся в обновленное здание центра "Протон" с 1 сентября

Собянин: столичные школьники взяли медали Международной географической олимпиады

Минпросвещения РФ составило список патриотической литературы

Собянин поздравил московских школьников с победой на географической олимпиаде

Дни открытых дверей пройдут в спортивных учреждениях столицы. Гостей ждут показательные выступления, мастер-классы, консультации с тренерами.

Такие встречи позволят всем желающим выбрать и определиться с секцией, а также подобрать подходящий график занятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществоспортгородвидеоДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика