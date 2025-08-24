24 августа, 10:00Общество
Дни открытых дверей пройдут в спортивных учреждениях столицы
Дни открытых дверей пройдут в спортивных учреждениях столицы. Гостей ждут показательные выступления, мастер-классы, консультации с тренерами.
Такие встречи позволят всем желающим выбрать и определиться с секцией, а также подобрать подходящий график занятий.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
