24 августа, 13:15

Спорт

Пятилетие "Спортивных выходных" отметят в "Лужниках"

Пятилетие "Спортивных выходных" отметят в "Лужниках"

Пятилетие "Спортивных выходных" отметят в "Лужниках" на форуме "Москва 2030". Там ждут всех вне зависимости от уровня подготовки.

Для участников подготовили бесплатные тренировки и мастер-классы, которые проводят знаменитые спортсмены и артисты. Занятия организованы в формате марафона, присоединиться можно в любой момент. Кроме того, в рамках фестиваля проходят соревнования по BMX-фристайлу .

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

