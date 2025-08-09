Фитнес-эксперт Каневский рассказал, как повысить эффективность тренировок

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на что нужно обратить внимание, чтобы тренировки были более эффективными.



Фото: depositphotos/pressmaster

Каждый профессиональный спортсмен знает, что результат соревнований, в которых он участвует, напрямую зависит от десятка мелочей. Причем соблюдать их надо как во время тренировок, так и вне их. Именно поэтому с атлетами работает целая команда профессионалов: от тренера по конкретной дисциплине до штатного массажиста и даже психолога.

При этом, когда мы говорим про среднестатистического посетителя фитнес-клуба, несложно догадаться, что ему нет необходимости так серьезно подходить к подготовке. Но это не означает, что нужно заниматься спустя рукава. Скорее, наоборот, важно соблюдать ряд рекомендаций, которые помогут не только добиться лучшего результата, но и сохранить повышенную мотивацию. Какие правила помогут это сделать, разберем в этом материале.

Режим

Первое, что важно понять, – какой цели вы хотите достичь: снизить жировую массу тела, набрать мышечную массу, стать выносливее и так далее. Для достижения любой из них нужно выстроить режим, при котором вы регулярно в одно и то же время будете посещать занятия. Это поможет избежать постоянных отмен тренировок, в том числе и потому, что вас отвлекли другие дела.

Время тренировок

Фото: depositphotos/Kzenon

Также важно понимать, что на регулярность и качество занятий влияет время их проведения. Если вам, например, тяжело вставать рано утром, нет никакой необходимости идти в зал до работы. Да, сначала вы будете гордиться тем, что смогли преодолеть себя. Но, как показывает мой опыт, в дальнейшем ранние подъемы станут раздражать, вы будете чувствовать усталость и даже апатию. Другими словами, заниматься нужно в то время, когда вам действительно комфортно, а не просто надо. Тем более что последнее слово наиболее подходит для тех, кто занимается спортом профессионально.

Контроль и музыка

Кроме этого, важно понимать, что сама тренировка должна быть занятием, а не времяпрепровождением. Так, например, взяв с собой в спортзал смартфон, многие тратят на него свое время. К этому же приводят и пустые разговоры с другими посетителями. Причина этого проста: занимающиеся редко контролируют время отдыха между подходами, не понимая, что от этого показателя напрямую зависит интенсивность тренировок. Поэтому, чтобы выполнять упражнения вовремя, купите секундомер и строго засекайте время отдыха. Использовать гаджет для этих целей не рекомендую, так как велик шанс, что человек неизбежно будет переходит в социальные сети и мессенджеры. Для решения этой задачи также подойдут фитнес-часы. Еще прекрасный способ абстрагироваться от окружающих и сконцентрироваться на тренировке в целом – слушать музыку.

Место занятий

Фото: depositphotos/fotomircea

Также на регулярность тренировок влияет место, где вы будете заниматься. Часто бывает, что в конкретном клубе слишком много клиентов, отсутствует парковка либо есть проблемы с вентиляцией или чистотой. Учитывайте все эти пункты перед приобретением клубной карты, чтобы потом не было раздражающих факторов.

Массаж и сауна

Проводя параллель с профессиональными спортсменами, я не зря упомянул массажистов. Ведь массаж является важным элементом восстановления, а значит, и прогресса в занятиях. Подойдет, если вы будете посещать специалиста хотя бы раз в неделю.

То же самое касается и сауны. Она дает возможность ускорить восстановительные процессы в мышцах и расслабиться в целом. Но важно понимать, что после тренировки находиться в сауне нужно недолго, достаточно одного-двух заходов по пять минут.

Сон

Сон – пожалуй, один из самых главных факторов восстановления, а значит, и прогресса на следующих тренировках. Во время ночного отдыха восстанавливается мышечная ткань, гормональная и центральная нервная системы. Помните, что в состоянии недосыпа тренировки не только малоэффективны, но и опасны для здоровья, так как снижается концентрация и повышаются риски получения травмы.

