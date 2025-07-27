Фитнес-эксперт Каневский объяснил, как продолжать тренировки при джетлаге

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как лучше организовать тренировки при смене часового пояса.



Для тех, кто привык заниматься регулярно, отпуск становится некой "головной болью", ведь за границей не всегда можно организовать необходимые условия для качественных занятий. Например, когда я активно занимался силовым троеборьем, для меня было принципиально в любой точке мира найти отель с тренажерным залом. И могу сказать, что это всегда вызывало серьезные трудности, ведь обычно в гостиницах нет нормального силового оборудования. То есть мне приходилось искать на месте отдельный фитнес-клуб.

С похожей проблемой сталкивается любой, кому важно не пропускать тренировки, когда нужны определенные условия. Причем это касается даже, казалось бы, обычного бега – когда тренировку можно организовать практически на любой территории. Но главной помехой здесь становится слишком высокая температура воздуха на многих курортах.

Есть и еще фактор, который может не просто помешать регулярно заниматься, но и нарушить режим занятий целом. Это смена часовых поясов.

Как организовать тренировки при так называемом джетлаге, разберем в этом материале.

Джетлаг – это не просто смена часовых поясов. Это синдром, возникающий из-за рассогласования циркадного ритма человека с природным суточным.

Для данного состояния характерен ряд симптомов:

слабость и вялость;

потеря аппетита или проблемы с пищеварением;

раздражительность, тревожность, рассеянность;

сложности с концентрацией и работой;

плохое настроение.

Считается, что достаточно смены времени на два-три часа, чтобы почувствовать на себе ряд симптомов. А что же говорить, если разница составляет больше 6–8 часов? Как заниматься, когда чувствуешь себя вялым?



Конечно, можно дать совет – просто подождать, чтобы организм адаптировался к "изменениям". Но на это тоже нужно время: если разница в часовых поясах небольшая, то организму, как правило, необходимо два-три дня для адаптации, а вот при сильной разнице – до двух недель. При условии, что редко кто отдыхает больше четырнадцати дней подряд, возникает просто патовая ситуация.

Как же заниматься в данном случае? За неделю-две до отпуска, особенно если вы летите в страну с большой разницей по времени, постарайтесь максимально приблизить свой график к будущему режиму. Например, ложитесь раньше/позже спать или сместите время тренировок, чтобы оно было максимально приближено ко времени занятий за границей.

Первые дни по прилете не спешите бежать в зал. Ваша задача – составить свой режим дня так, чтобы вы могли позволить себе спать необходимое количество часов. Для человека, который регулярно занимается, это важный фактор восстановления. Возможно, у вас получится организовать дневной сон либо вы сможете ложиться раньше.

Сами тренировки должны быть посильными: нет никакой необходимости заниматься в привычном для вас режиме и ритме. Вы все равно чисто физически не сможете показывать результат, к которому привыкли дома.



Главное, что вы должны понять: задача этого периода занятий – поддержание формы, а не ее совершенствование. Более того, пока организм адаптируется к смене часового пояса, избыточные нагрузки могут ослабить иммунитет, в результате чего вы можете просто заболеть.

Также важно понимать, что по возвращении домой вы также столкнетесь с джетлагом, а это значит, что заниматься придется по такому же принципу, как и в отпуске.

Важно следить за рационом питания, ведь для отпуска характерно не только обжорство, но и проблемы с пищеварением в целом. Часто люди с этим сталкиваются в экзотических странах, просто потому, что многие блюда непривычны нашей пищеварительной системе. Другими словами, к рациону нужно будет отнестись со всей ответственностью. Если вы хотите регулярно заниматься, не пропуская занятий, – не время для дегустаций.

Это же касается и алкоголя, употребление которого лучше минимизировать, так как он снижает способность организма адаптироваться к изменениям условий среды и времени.

Несложно сделать вывод, что нет никакой необходимости прерывать занятия в отпуске. Главное – давать нагрузку, соответствующую вашему самочувствию в конкретном регионе или стране.