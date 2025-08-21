Ступу и хоккейную шайбу запустят в воздух на фестивале "ЛетФест" 23 августа

23 и 24 августа в столице пройдет немало активностей для любителей спорта – например, полумарафон и конкурс самодельных летательных аппаратов. Самые интересные события – в нашей материале.

Полумарафон "Лужники"

24 августа любители бега соберутся в "Лужниках", чтобы преодолеть полумарафон (21,1 километра), увидев красивейшие локации столицы. Маршрут пройдет по Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой и другим набережным. Во время бега спортсмены смогут насладиться видами на высотку на Котельнической набережной, Собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя, Кремль, а также на здания президиума Российской академии наук и Национального центра управления обороной РФ.

Кроме того, 23 августа почувствовать себя атлетами смогут дети от 4 до 13 лет. Для них на стадионе Южного спортивного центра пройдут отдельные соревнования. Мальчикам и девочкам предложат преодолеть дистанции от 400 до 800 метров в зависимости от возраста.

Более подробную информацию можно узнать на сайте.

Юбилей "Спортивных выходных"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Также в "Лужниках" в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" отметят пятилетний юбилей проекта "Спортивные выходные".

24 августа запланированы бесплатные тренировки и мастер-классы. Например, все желающие могут стать зрителями соревнований по BMX-фристайлу, а заглянув в воркаут-парк, получится попасть на мастер-класс спортсмена Михаила Китаева.

Кроме того, на фестивале откроют зону с виртуальным тренером – там получится выбрать любую программу проекта "Спортивные выходные". Также появится возможность позаниматься на интерактивных велотренажерах, беговых дорожках и многом другом. Организаторы предусмотрели и зону скалолазания как для детей, так и для взрослых.

Присоединиться к активностям со звездами можно будет днем. К примеру, с 14:00 до 15:00 певица и блогер Катя Адушкина проведет танцевальный час, а после, с 15:30 до 16:30, певец и телеведущий Митя Фомин – тренировку по фитроку. Для любителей функциональных тренировок организуют занятия с фигуристом Александром Энбертом и его супругой Алесей с 17:00 до 18:00. А с 18:30 до 19:30 фигуристка Алина Загитова проведет занятие по барре, которое направлено на укрепление мышц спины и ног.

Завершится спортивный выходной в 20:00 концертом Юлианны Карауловой.

В целом на сегодняшний день в рамках проекта доступны тренировки по 23 дисциплинам. В их числе зумба, фитрок, растяжка, йога, пилатес, бокс, джампинг и другие виды спорта. Посетить занятия может любой желающий. Для этого необходимо:



зарегистрироваться на сайте проекта;

выбрать занятие и зарегистрироваться на него;

перед занятием показать куар-код (он появляется в профиле на сайте) капитану проекта.

Тренировки проходят каждые выходные сезона. Расписание появляется на сайте проекта по четвергам в 11:00. При этом регистрация на занятия происходит в 12:00 раз в две недели.

В 2025 году горожане могут заняться спортом по более чем 50 адресам. Локации расположены практически во всех столичных районах. При этом самыми популярными у москвичей являются площадки на Воробьевых горах, Северном и Южном речных вокзалах, в технопарке "Сколково", парке "Сокольники", на ВДНХ и в музее-заповеднике "Коломенское". Посмотреть весь перечень мест на карте проекта.

Фестиваль "ЛетФест"

23 августа пришедшие на Болотную набережную смогут стать свидетелями конкурса полетов на самодельных летательных аппаратах, разработанных совестно с конструкторским бюро в рамках проекта "Лето в Москве". Для запуска организаторы установят 6-метровую рампу, с которой в воздух поднимутся необычные модели: ступа, ретромашина, махолет, крылатый велосипед и хоккейная шайба.

При этом у каждого аппарата будут и свои команды. Их возглавят российские знаменитости: например, двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачев, двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, олимпийские чемпионы и чемпионы мира по фигурному катанию Алексей Ягудин и Анна Щербакова и многие другие. В качестве судей соревнований выступят комментатор Дмитрий Губерниев и представители спорта, музыки и медиа.

Подробнее можно узнать здесь.

