Российского баскетболиста Касаткина арестовали во Франции по запросу США

Во Франции по запросу США арестовали российского баскетболиста Даниила Касаткина, ранее игравшего за московский клуб МБА-МАИ. Он был задержан в парижском аэропорту Шарль-де-Голль, куда прилетел вместе со своей невестой. Ему грозит экстрадиция в США.

Касаткина подозревают в причастности к киберпреступлениям. Он якобы состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей. Сам Касаткин все обвинения отрицает.

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