Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 07:30

Происшествия

Российского баскетболиста Касаткина арестовали во Франции по запросу США

Российского баскетболиста Касаткина арестовали во Франции по запросу США

Москвичам рассказали о площадках для сдачи норм ГТО

Заняться серфингом на искусственной волне можно в парке "Ходынское поле"

Участники Ночного велофестиваля преодолели 21 км по столице

В Москве оборудовали площадки, на которых можно выполнить нормы ГТО

До 7 сентября москвичи и гости города могут посетить спортивные мероприятия

Москвичи и туристы смогут заниматься разными видами спорта на городских площадках

Москвичи и туристы смогут сыграть в шахматы в рамках проекта "Лето в Москве"

Хоккеист Овечкин потратил на отдых в Турции 8 млн рублей

Искусственная волна для серфинга открылась в парке "Ходынское поле"

Во Франции по запросу США арестовали российского баскетболиста Даниила Касаткина, ранее игравшего за московский клуб МБА-МАИ. Он был задержан в парижском аэропорту Шарль-де-Голль, куда прилетел вместе со своей невестой. Ему грозит экстрадиция в США.

Касаткина подозревают в причастности к киберпреступлениям. Он якобы состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей. Сам Касаткин все обвинения отрицает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортпроисшествияза рубежомвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика