Россиянин Хачанов не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл немцу Александру Звереву в одной восьмой финала турнира "Мастерс" в Цинциннати.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 3:0 и продолжалась 1 час 10 минут. Проиграв три игры подряд во втором сете, Хачанов досрочно завершил борьбу. В четвертьфинале Зверев сыграет против победителя матча между американцем Беном Шелтоном и чехом Иржи Легечкой.

