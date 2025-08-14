Форма поиска по сайту

14 августа, 07:00

Россиянин Хачанов не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира

Россиянин Хачанов не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл немцу Александру Звереву в одной восьмой финала турнира "Мастерс" в Цинциннати.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 3:0 и продолжалась 1 час 10 минут. Проиграв три игры подряд во втором сете, Хачанов досрочно завершил борьбу. В четвертьфинале Зверев сыграет против победителя матча между американцем Беном Шелтоном и чехом Иржи Легечкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

