Футболист Антон Миранчук прибыл в РФ для перехода в "Динамо"

Полузащитник швейцарского футбольного клуба "Сьон" и сборной России по футболу Антон Миранчук прилетел в Москву. Ожидается, что он должен подписать контракт со столичным клубом "Динамо". Отмечалось, что спортсмен может покинуть "Сьон" этим летом, во время трансферного окна. Миранчуком заинтересовались клубы из Саудовской Аравии.

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник вошли в число основных участников отбора к Олимпийским играм 2026 года, сообщили в Международном союзе конькобежцев. Запасными участниками могут стать Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Всего на мужские соревнования в качестве основных спортсменов заявлены 28 человек, а на женские – 27.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

