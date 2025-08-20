Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа, 13:15

Спорт

В Москве завершена реконструкция пяти стадионов

В Москве завершена реконструкция пяти стадионов

Спортсмены показали трюки на скейт-конструкциях на фестивале Grand Skate Tour в Москве

Турнир по игре "Камень, ножницы, бумага" пройдет в Москве

Олимпийский чемпион Фетисов рассказал о родоначальнике современного российского хоккея

Сергей Собянин рассказал, как Москва возрождает исторические стадионы

Российские пловцы установили юниорский мировой рекорд в эстафете на чемпионате мира

Свыше 5 тыс человек посетили фестиваль уличной культуры в парке "Ходынское поле"

Новости регионов: сугробы появились в Иркутской области

Количество фитнес-компаний в России выросло почти на треть

Сергей Собянин рассказал, как Москва возрождает исторические стадионы

В Москве закончили реконструировать пять стадионов, еще два находятся в работе. Масштабное обновление спортивной инфраструктуры входит в стратегию развития города.

Среди обновленных спортивных объектов – стадион "Авангард" в Перове, который открыли в 1954 году. До реконструкции беговые дорожки были в плохом состоянии, а нормальных трибун вовсе не было, также как и раздевалок с душевыми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоМария РыбаковаИван ЕвдокимовДиана Жукова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика