В Москве завершена реконструкция пяти стадионов

В Москве закончили реконструировать пять стадионов, еще два находятся в работе. Масштабное обновление спортивной инфраструктуры входит в стратегию развития города.

Среди обновленных спортивных объектов – стадион "Авангард" в Перове, который открыли в 1954 году. До реконструкции беговые дорожки были в плохом состоянии, а нормальных трибун вовсе не было, также как и раздевалок с душевыми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.