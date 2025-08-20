Олимпийский чемпион Фетисов рассказал о родоначальнике современного российского хоккея

Депутат ГД, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, что сборная СССР стала родоначальниками того современного хоккея, который все знают сегодня.

По его словам, отличительной особенностью современной игры является подключение защитников и взаимодействие спортсменов как единого целого.

Большое интервью с Вячеславом Фетисовым выйдет в среду, 20 августа, на телеканале Москва 24.

