Олимпийский чемпион Фетисов рассказал о родоначальнике современного российского хоккея

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

20 августа, 11:30

Депутат ГД, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, что сборная СССР стала родоначальниками того современного хоккея, который все знают сегодня.

По его словам, отличительной особенностью современной игры является подключение защитников и взаимодействие спортсменов как единого целого.

Большое интервью с Вячеславом Фетисовым выйдет в среду, 20 августа, на телеканале Москва 24.

спортвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

