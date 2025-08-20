20 августа, 11:30Спорт
Олимпийский чемпион Фетисов рассказал о родоначальнике современного российского хоккея
Депутат ГД, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, что сборная СССР стала родоначальниками того современного хоккея, который все знают сегодня.
По его словам, отличительной особенностью современной игры является подключение защитников и взаимодействие спортсменов как единого целого.
