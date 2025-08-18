Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 23:30

Спорт

Комментатор Александр Боярский принес извинения за высказывание о женщинах-арбитрах

Комментатор Александр Боярский принес извинения за высказывание о женщинах-арбитрах

Спортивный комментатор Боярский извинился за слова о женщинах-арбитрах

Спортивный комментатор Боярский извинился за высказывание о женщинах-арбитрах

Площадки "Московского спорта" доступны для посещения до 7 сентября

Комментатор Александр Боярский извинился за слова о женщинах-арбитрах

Москвичей пригласили на фестиваль "Шахматный сквер" в центре города

Овечкин включен в книгу рекордов РФ как лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ

Болельщики раскупили все билеты на матч ЦСКА и "Динамо" в Москве

Столичный забег "Садовое кольцо" вошел в Книгу рекордов России

Забег "Садовое кольцо" на 30 тысяч участников вошел в Книгу рекордов России

Спортивный комментатор Александр Боярский извинился за высказывание о женщинах-арбитрах. Скандал произошел после матча Юношеской футбольной лиги.

Главным арбитром встречи московского клуба "Родина" и петербургского "Зенита" была 22-летняя Арина Становова. Комментируя ее судейство, Боярский заявил, что женщинам не место в мужском футболе. Его слова осудили многие действующие и бывшие спортсмены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика