18 августа, 23:30Спорт
Комментатор Александр Боярский принес извинения за высказывание о женщинах-арбитрах
Спортивный комментатор Александр Боярский извинился за высказывание о женщинах-арбитрах. Скандал произошел после матча Юношеской футбольной лиги.
Главным арбитром встречи московского клуба "Родина" и петербургского "Зенита" была 22-летняя Арина Становова. Комментируя ее судейство, Боярский заявил, что женщинам не место в мужском футболе. Его слова осудили многие действующие и бывшие спортсмены.
