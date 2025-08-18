Арбитр Становова осудила слова комментатора Боярского о женщинах-судьях в футболе

Комментатора Александра Боярского отстранили от работы за неоднозначные реплики в адрес женщины-арбитра матча Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) между столичной "Родиной" и "Зенитом" из Санкт-Петербурга, который состоялся 17 августа. Как объяснил свои высказывания сам журналист и почему его слова вызвали жаркие споры, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Рожайте детей, занимайтесь мужьями"

Фото: телеграм-канал "Александр Боярский | Боярский LIVE"

Комментатор матча ЮФЛ "Родина" – "Зенит" (1:4) Александр Боярский высказался о женщинах-судьях в мужском футболе после того, как главный арбитр встречи Арина Становова назначила пенальти в ворота москвичей во втором тайме. Журналиста, который сотрудничал со столичным клубом, случившееся возмутило.

"Давайте женщины будут своими делами заниматься на кухне. Я не могу уже просто: каждый раз, как женщину ставят главным арбитром, всегда какие-то смешные вещи начинаются", – начал свою пламенную речь Боярский.





Александр Боярский комментатор матча "Родина" – "Зенит" Ну рожайте вы детей, занимайтесь мужьями. В конце концов, есть женский футбол, вам там самое место.

Немного остыв, Боярский прямо во время репортажа все же снизил градус своих реплик.

"Даже когда мужчины судят, проблем не меньше. Не буду все скидывать на то, что женщина – не женщина. Судейство – это всегда такая деликатная тема. Каждый видит игру по-своему", – отметил Боярский.

Однако резкие высказывания комментатора вовсю начали разлетаться по Сети и вызвали большой резонанс. В итоге дошло до того, что утром 18 августа журналист публично извинился в своем телеграм-канале. По его словам, он допустил ошибку и в полной мере осознает неправоту.





Александр Боярский комментатор матча "Родина" – "Зенит" Мои формулировки по поводу судейства абсолютно неприемлемы в работе комментатора. В матче академий "Родины" и "Зенита" в ЮФЛ меня захлестнули эмоции, и я сказал то, что сказал. Вчера вечером я выпал из информпространства, потому что очень переживал. Я сразу понял, чем это может обернуться.

"Конечно, я не считаю, что женщинам не место в мужском футболе. Я знаком со многими из них и никогда не ставил под сомнение их способности работать в этом виде спорта и приносить пользу. Наоборот, девушки – это украшение футбола", – написал Боярский.

"Женщине место на кухне было 200 лет назад"

Фото: телеграм-канал "Александр Боярский | Боярский LIVE"

Кроме женщины-арбитра, Александр Боярский в своем обращении попросил прощения и у столичной "Родины", с которой сотрудничал. Правда, задолго до этого клуб выступил с заявлением, в котором сообщил о решении прекратить деловые отношения с журналистом.





из сообщения футбольного клуба "Родина" Слова комментатора Александра Боярского о женщинах в футболе – неуместны, оскорбительны и в корне расходятся с видением футбольного клуба "Родина". Клуб исключает взаимодействие с Боярским в будущем. Также "Родина" планирует провести ряд мероприятий, связанных с продвижением женского футбола в России.

В клубе напомнили, что футбол существует для того, чтобы объединять людей.

"Любая дискриминация противоречит этому принципу", – подчеркнули там.

Арбитр Арина Становова, действия которой возмутили Боярского, в беседе со "Спорт-Экспрессом" отметила, что не понимает реакцию комментатора, даже если огрехи в ее работе имели место быть.





Арина Становова главный судья матча "Родина" – "Зенит" Все мы люди – все мы ошибаемся. Но так критиковать – это недопустимо. И так делать в прямой трансляции, на всю публику, для меня неприемлемо.

В Госдуме при этом потребовали от Российского футбольного союза (РФС) дать свою оценку высказываниям Боярского во время матча ЮФЛ.

"Если это оставить без реакции, то тогда завтра мы услышим по поводу женщин другие какие-то высказывания <...>. Четко прописано: дискриминация по признакам запрещена в футболе, вообще в спорте. Поэтому мы должны достаточно активно реагировать на такое событие. Надеюсь, что РФС это не оставит без внимания", – заявил "Газете.ру" первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Парламентарий напомнил, что практика назначения судей-женщин на мужские матчи давно стала обыденной во всем мире.

"И если это разрешено, то тогда все: и спортсмены, и команды, и руководители команд, и тренеры, и в том числе комментаторы – должны принять это как уже норму", – отметил Свищев.

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с изданием "ВсеПроСпорт" предположила, что, если бы в матче ошибку допустил судья-мужичина, Боярский "побоялся бы" делать подобные реплики.

"У нас в стране мужчины вечно отправляют женщин на кухню. Когда женщина – профессионал в своем деле, странно слышать такую оценку. Раз женщина-арбитр работала на этом матче, значит, у нее есть соответствующая квалификация, точно такая же, как у мужчин-судей", – заявила Журова, посчитав слова Боярского "сексизмом и оскорблением".

Возмутилась и бывший президент футбольного клуба "Локомотив" Ольга Смородская. По ее мнению, реплики комментатора были "абсолютно неадекватными".

"Женщине место на кухне было 200 лет назад. В Англии половину мужского футбола судят женщины. Меня поражает и потрясает, что люди до сих пор такое говорят. Такие высказывания абсолютно недопустимы. "Родина" – молодцы, что отказались от услуг этого человека. Правильно сделали. Такой пещерный комментатор… Вообще ужас!" – сказала Смородская изданию Sport24.

Однако в Сети вокруг слов Боярского развернулась жаркая полемика. В частности, некоторые пользователи, в том числе женщины, вообще не увидели в словах комментатора ничего предосудительного.





пользователь Сети За что извинился? В чем сексизм? За то, что женщину он считает женщиной?

"Женщины созданы лишь для красоты и любви. Остальное оставляйте мужикам"; "А что, пожелание женщинам рожать детей и заниматься мужьями – это уже считается оскорблением?!"; "Боярский сказал правду, но теперь его за это съедят", – высказались пользователи.

В то же время поддержавших Становову в Сети в этой ситуации тоже нашлось немало.

"Можно ему иск впаять, чтобы впредь думал, что несет"; "Кто не разделяет такое мнение, даже в пьяном виде такое не скажет"; "Сексизм недопустим в приличном обществе"; "комментатор в любом случае не должен критиковать, приплетая пол. Это непрофессионально, унизительно и омерзительно", – негодуют в комментариях.

Также в Сети напомнили, что арбитры-мужчины тоже не безгрешны и частенько допускают ошибки. Кроме того, подобные посылы были актуальны "при домострое", и в 21 веке они смотрятся уже неуместно, добавили пользователи.

