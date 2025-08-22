Собянин: 220 семей из Люблина переселяются в новый дом по программе реновации

В Москве 220 семей из района Люблино переезжают в новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, 17-я новостройка по реновации передана под заселение. Жилой комплекс рассчитан на 348 квартир. При этом некоторые из них спроектированы для удобства маломобильных граждан.

Во дворе обустроят детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

