Собянин открыл новую прогулочную зону у Беловежского пруда на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл новую прогулочную зону в Можайском районе столицы около Беловежского пруда. Он сообщил об этом в своем канале в мессенджере MAX.

"Пруд и этот парк – центральное место в вашем районе", – отметил мэр в ходе общения с местными жителями.

Глава города также обратил внимание, что в районе были возведены новые магистрали – проспект Багратиона и улица Генерала Дорохова. Кроме того, рядом была продолжена Большая кольцевая линия метро и реконструирована поликлиника.

"Сейчас приступили к реконструкции школ. Малыши пойдут в новые школы", – сказал Собянин, перейдя к обсуждению дальнейших планов.

Вместе с тем столичные власти приступили к рассмотрению нового масштабного проекта – строительства новой ветки метро, которая пройдет из "Сколкова". Это позволит сделать метрополитен более доступным для местных жителей.

"Мы пока рассматриваем этот проект, но рассматриваем серьезно. Скорее всего, примем такое решение", – заверил мэр.

Кроме того, он затронул тему реновации, которая активно реализуется в Можайском районе. К настоящему моменту уже расселены 30 домов.

Как уточнила пресс-служба мэра и правительства Москвы, работы по созданию прогулочной зоны у Беловежского пруда начались в апреле и завершились в августе 2025 года. Общая площадь обновленного пространства составила 16,1 гектара.

Специалисты привели в порядок пешеходные дорожки и лестницы, установили около 220 современных фонарей и более 300 парковых качелей, шезлонгов, лавочек и других малых архитектурных форм.

Для детей были оборудованы новые игровые площадки и гимнастический комплекс. Там же установлены уличные тренажеры и столы для пинг-понга, а также беговая дорожка. Кроме того, была обновлена сцена для проведения районных мероприятий.

Вместе с тем в рамках дополнительного озеленения возле пруда разбили более 4 гектаров газонов, а осенью планируется высадить 90 крупных деревьев. В прилегающих дворах рабочие обновили асфальтовое покрытие проездов и тротуаров, а также оборудование на детских и спортивных площадках.

Отмечается, что создание новой зоны отдыха стало одним из более 3,2 тысячи проектов по благоустройству, которые планировалось реализовать за 2025 год. На данный момент работы завершены почти на 2 тысячах объектов.

В настоящий период в Москве продолжается поэтапное благоустройство территории у будущей станции "Вавиловская" Троицкой линии метро. Площадь работ составляет более 57 тысяч квадратных метров.

Специалисты реконструировали более 960 метров Ленинского проспекта и почти 450 метров боковой дороги, установили новую дождевую канализацию, подготовили газоны и обновили тропинки. Помимо этого, появились три светофора для повышения безопасности.