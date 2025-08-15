В Москве идет благоустройство Даниловской и Павелецкой набережных

На юге Москвы идет благоустройство Даниловской и Павелецкой набережных. Они станут частью нового пешеходного маршрута вдоль Москвы-реки, который пройдет от Нагатинской до Шлюзовой. Сейчас рабочие расширяют пешеходную зону.

Новый конноспортивный круглогодичный манеж на ВДНХ готовят к открытию. Он войдет в состав Центра национальных конных традиций. Площадь трехэтажного комплекса почти 8 тысяч квадратных метров, находится он во дворе павильона № 43.

Улицы на севере столицы приводят в порядок, масштабное благоустройство идет на Бутырской. Магистраль разделяет Бутырский и Савеловский районы. Сейчас рабочие меняют асфальт и ставят новые дорожные знаки.

