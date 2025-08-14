В Москве приведут в порядок территорию у станций "Черкизовская" и МЦК Локомотив

Территорию около станций метро "Черкизовская" и МЦК Локомотив приводят в порядок. В районе Преображенское идут масштабные работы по благоустройству. Особое внимание уделят участку, где находится крупный транспортно-пересадочный узел Черкизово.

В Москве ведется строительство автомобильного моста Академика Королева через Москву-реку. Он соединит районы Филевский Парк, Пресненский и Хорошёво-Мнёвники. Строители во время работ используют метод надвижки при возведении арочного пролетного строения. Это позволяет не мешать судоходству по реке, а также минимизировать воздействие на окружающую среду.

Число безбилетников у метро "Саларьево" сократилось на 12,5% за восемь месяцев. Контролеры выявили только 294 нарушителя при проверке почти четырех тысяч билетов. В последний раз такой масштабный рейд здесь проводился в прошлом ноябре.

