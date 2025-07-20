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20 июля, 13:15

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Демонтаж монорельса завершат осенью 2025 года

Демонтаж монорельса завершат осенью 2025 года

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Демонтаж монорельса завершат осенью 2025 года. Строители убирают участок эстакады от станции "Выставочный центр" до "Улицы Сергея Эйзенштейна". Прохожие уже обращают внимание на открывшиийся вид на главный вход ВДНХ.

Демонтаж монорельса взяли в свои руки более 250 рабочих и 35 единиц спецтехники. Такой командой удалось демонтировать порядка 37 металлических балок и 3 железобетонные колонны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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