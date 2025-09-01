Испытания теплосетей перед отопительным сезоном завершились в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве завершились испытания теплосетей в ходе подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает телеграм-канал городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

По его словам, к работе в осенне-зимний период готовы более 9 тысяч километров магистральных и 9,2 тысячи километров разводящих сетей.

"Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. В настоящее время сотрудники ПАО "МОЭК" завершили подготовительные мероприятия в полном объеме", – пояснил Бирюков.

Во время испытаний теплосетей выявляются потенциально ненадежные участки. Это позволяет восстановить их для дальнейшего бесперебойного теплоснабжения потребителей в сезон.

На первом этапе проводятся гидравлические испытания, а на втором – температурные. Кроме того, в ходе летних профилактических работ на системе теплоснабжения были проведены:



перекладка трубопроводов с применением современных технологий;

профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов;

обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Как сообщалось ранее, специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку столичных образовательных учреждений к новому отопительному сезону. Работы удалось завершить в соответствии с графиком.

Кроме того, к осенне-зимнему сезону подготовлена и коммунальная техника. Специалистами КГХ было проведено техническое обслуживание машин, организован текущий ремонт и устранены неисправности, а при необходимости технику капитально отремонтировали.

