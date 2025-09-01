01 сентября, 12:26Город
Испытания теплосетей перед отопительным сезоном завершились в Москве
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В Москве завершились испытания теплосетей в ходе подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает телеграм-канал городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.
По его словам, к работе в осенне-зимний период готовы более 9 тысяч километров магистральных и 9,2 тысячи километров разводящих сетей.
"Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. В настоящее время сотрудники ПАО "МОЭК" завершили подготовительные мероприятия в полном объеме", – пояснил Бирюков.
Во время испытаний теплосетей выявляются потенциально ненадежные участки. Это позволяет восстановить их для дальнейшего бесперебойного теплоснабжения потребителей в сезон.
На первом этапе проводятся гидравлические испытания, а на втором – температурные. Кроме того, в ходе летних профилактических работ на системе теплоснабжения были проведены:
- перекладка трубопроводов с применением современных технологий;
- профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов;
- обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Как сообщалось ранее, специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку столичных образовательных учреждений к новому отопительному сезону. Работы удалось завершить в соответствии с графиком.
Кроме того, к осенне-зимнему сезону подготовлена и коммунальная техника. Специалистами КГХ было проведено техническое обслуживание машин, организован текущий ремонт и устранены неисправности, а при необходимости технику капитально отремонтировали.
ЦППК проверит 375 поездов перед зимним сезоном