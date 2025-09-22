Погода в Москве сменит несколько времен года за неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неделя в Москве начнется с июльской погоды, а завершится октябрьской. Об этом в эфире радио КП рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что в понедельник, 22 сентября, в столицу придет рекордная для этой даты жара. По данным Гидрометцентра, ожидается 25–27 градусов тепла. При этом, отметила она, за все 150 лет метеонаблюдений в этот день не бывало теплее 26,1 градуса.

"Погода будет солнечная и сухая, практически летняя, ее обеспечит теплый сектор мощного циклона, который будет проходить по северу европейской части России. Но затем погода резко изменится", – поделилась Позднякова.

По ее словам, далее погоду будет определять северный антициклон.

Во вторник, 23 сентября, температура упадет до 16–18 градусов, начнутся дожди. Со среды и до выходных дней (24–29 сентября. – Прим. ред.) температура составит 10–12 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе с 25 сентября ожидаются ночные температуры около 0 градусов и ниже. Кроме того, 26 сентября в столицу придет небольшой дождь. При этом осадков не ожидается.

Вместе с тем отопление в столице могут включить в конце сентября. По словам синоптиков, к концу сентября – началу октября средняя суточная температура воздуха будет ниже 8 градусов. Это позволит соблюсти необходимые правила перед подачей отопления в дома.