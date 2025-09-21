Синоптик Тишковец: астрономическая осень в Москве начнется с 27 градусов тепла

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Астрономическая осень в Москве начнется в понедельник, 22 сентября, с температуры до 27 градусов тепла. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в столице ожидается рекордное тепло.

"Предстоящая неделя, несмотря на то что в понедельник начинается астрономическая осень, в Москве стартует с солнечной, сухой и по-июльски теплой погоды. Ближайшая ночь будет по-летнему теплой, не ниже плюс 12 – плюс 15 градусов", – отметил Тишковец.

Он также добавил, что днем воздух прогреется до 24–27 градусов, что на 10 градусов выше климатической нормы.

Кроме того, считает синоптик, температура воздуха может повторить или превысить предыдущий рекорд для 22 сентября. В 2018 году в этот день в столице было плюс 26,1 градуса.

Ранее 16 сентября стало самым теплым днем с начала месяца в Москве. Воздух прогрелся до 23,3 градуса.

Вместе с тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал необычным то, что в Москве в первой половине сентября не наблюдалось дождей. Однако синоптик уточнил, что благодаря большому количеству осадков в июле и августе почва была достаточно увлажнена.