В Москве 16 сентября стало самым теплым днем с начала месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Вторник, 16 сентября, в Москве стал самым теплым днем с начала месяца. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Метеоролог отметил, что 16-го числа в Центральной России был пройден пик бабьего лета. В частности, на базовой метеостанции ВДНХ было зафиксировано 23,3 градуса. Этот показатель соответствует июльской погоде, добавил Тишковец.

"Еще теплее в Москве было на метеостанции МГУ (23,4) и в Строгине (23,8), а в центре столицы, на Балчуге, воздух прогрелся, как это обычно бывает в самый разгар лета, 24,6", – уточнил синоптик.

Однако, по его словам, со среды, 17-го числа, температура воздуха начнет понижаться. Несмотря на это, 20-градусное тепло вновь прогнозируется в воскресенье и понедельник, 21 и 22 сентября. После наступит золотая осень, и в городе похолодает. Это произойдет со среды, 24 сентября.

Метеоролог заявил, что золотая осень продлится до 14 октября. Тишковец назвал данный период поворотным.

"Переход среднесуточной температуры через 10 градусов и ниже. Для фотосинтеза это критическая температура. Хлорофилл распадается и перестает маскировать своим зеленым цветом другие пигменты участников фотосинтеза. Так на листьях появляется багрянец и золото", – заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал необычным то, что в Москве в первой половине сентября не наблюдалось дождей. Однако синоптик уточнил, что благодаря большому количеству осадков в июле и августе почва была достаточно увлажнена. В связи с этим посевные работы проводятся в штатном режиме в центре Европейской России.

