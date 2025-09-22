Отопительный сезон начнется в Подмосковье 23 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отопительный сезон в Московской области начнется 23 сентября. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Власти Подмосковья напомнили, что с 23 сентября ожидается похолодание, из-за которого к концу недели столбик термометра опустится днем до 10 градусов, а ночью – до 3–4 градусов. Помимо этого, 27-го числа прогнозируется выпадение снега.

В связи с этим с 23 сентября подмосковные власти начнут подключать к теплоснабжению социальные объекты, а с 29 сентября – жилые дома.

Уточняется, что с 15 сентября в Подмосковье начались пробные топки, которые позволяют определить готовность котельных, теплосетей и резервных топливных хозяйств к началу отопительного сезона.

В Московской области оборудовано свыше 2,7 тысячи котельных, из них 78% было проверено за первую неделю. Еще на 606 котельных работы будут завершены на этой неделе.

При этом в Москве отопление могут включить только в конце сентября. По словам ведущего специалиста информагентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, к концу сентября – началу октября средняя суточная температура воздуха будет ниже 8 градусов. При этом такая погода продержится в Москве не один день.

