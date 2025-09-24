Октябрьский холод пробудет в Москве до конца недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Холодная погода, соответствующая октябрю, сохранится в Московском регионе до конца недели. Об этом Агентству "Москва" рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в субботу, 27 сентября, прогнозируется небольшой дождь. Без существенных осадков будет в воскресенье, 28 сентября. При этом ночи немного потеплеют из-за облачности.

"Преобладающая температура в Москве будет в пределах 7–9 градусов, по региону – от 3 до 9 градусов. То, что касается дневной температуры, она практически мало будет отличаться от того, что будет в середине недели. В пятницу (26 сентября. – Прим. ред.) в столичном регионе – 12–14 градусов. В субботу – также около 12 градусов максимальная температура. И в воскресенье – где-то 11–13 градусов", – уточнила Позднякова.

Синоптик обратил внимание, что сохранится плотный северный ветер, в связи с чем трансформации холодного воздуха пока не произойдет.

При этом снега может не ожидать раньше середины октября, рассказал RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"В целом задержится сухая и прохладная погода до начала октября. С 5–6 октября ожидается повышение до 15 градусов, когда антициклон уйдет на юг", – отметил эксперт.

Шувалов тоже спрогнозировал небольшие дожди в Москве, которые будут наблюдаться в ближайшие 7–10 дней. Кроме того, ожидаются ночные заморозки до 1–6 градусов в почвенных низинах.

Отопительный сезон в Москве уже начался. Первыми тепло получат социальные учреждения, например школы, детские сады, больницы и поликлиники. Параллельно с этим начнут включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, а затем – в предприятиях торговли и промышленности.

