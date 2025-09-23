В Москве зафиксировали обратный ход температуры 23 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве во вторник, 23 сентября, наблюдали редкое метеорологическое явление – обратный ход температуры. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, в отличие от обычного суточного хода, когда воздух прогревается днем, 23 сентября самый теплый момент дня пришелся на утро.

"Самая высокая температура воздуха сегодняшнего дня была отмечена в 7 часов утра и составила 17,3 градуса тепла, с тех пор температура постепенно понижается, и к настоящему моменту показания термометров опустились до 13,8 градуса тепла", – рассказал Леус.

Он пояснил, что облака и поступление холодного воздуха ограничивают дневной прогрев и заставляют температуру понижаться.

Ранее сообщалось, что вечером во вторник, 23 сентября, в Москве ожидается дождь. В связи с этим Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал горожан и гостей столицы пользоваться общественным транспортом.