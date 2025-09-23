В Москве побит 72-летний рекорд по температуре ночью

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ночь на 23 сентября в Москве оказался побит ночной рекорд тепла, который держался на протяжении последних 72 лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным синоптика, минувшей ночью минимальная температура на опорной метеостанции ВДНХ составила плюс 16,6 градуса, а в центре Москвы – плюс 18 градусов, что на 10 градусов выше климатической нормы и теплее ночных показателей середины лета.

"Побит ночной рекорд минимальной температуры для 23 сентября, который в мегаполисе держался с 1953 года, когда термометр в сумерках показал плюс 12,9 градуса. Обычно так тепло в сентябре бывает в субтропическом Сочи", – отметил Тишковец.

Вместе с тем, добавил синоптик, это была последняя в этом году по-летнему теплая ночь. Уже в предстоящую ночь в Московском регионе похолодает до плюс 5 градусов.

В понедельник, 22 сентября, в Москве также был побит суточный рекорд температуры за всю историю метеонаблюдений. Рекорд за последние 146 лет, то есть с 1879 по 2024 год, составлял 26,1 градуса. Однако в этот понедельник столбик термометра поднялся до 26,3 градуса.

Во вторник, 23 сентября, в Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 16 до 18 градусов, в Подмосковье – от 14 до 19 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.