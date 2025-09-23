Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 23 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, местами умеренный, ожидаются в Москве во вторник, 23 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 16 до 18 градусов, в Подмосковье – от 14 до 19 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 6 градусов, по области – до 4 градусов.

Первый мокрый снег может пройти в регионе уже в конце текущей рабочей недели. По ночам столбики термометров могут опуститься до 1–6 градусов.

Отопительный сезон в Московской области начнется 23 сентября – с этого дня к теплоснабжению начнут подключать социальные объекты, а с 29 сентября – жилые дома. В Подмосковье оборудовано свыше 2,7 тысячи котельных, из них 78% было проверено за первую неделю.