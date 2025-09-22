В столице побит 146-летний температурный рекорд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице в понедельник, 22 сентября, побит суточный рекорд температуры за всю историю метеонаблюдений. Об этом Агентству "Москва" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, рекорд за последние 146 лет, то есть с 1879 по 2024 год, составлял 26,1 градуса. В этот раз столбик термометра поднялся до 26,3 градуса, уточнил метеоролог.

"И это говорит о том, насколько экстремально высокая температура сегодня в Москве. Это настоящее лето", – отметил Вильфанд.

Он уточнил, что ночью воздух прогрелся до 15–16 градусов. Синоптик указал, что такой температурный фон соответствует третьей декаде июля.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова обращала внимание, что эта неделя в Москве начнется с июльской погоды, а завершится октябрьской. По ее словам, после 22 сентября погоду будет определять северный антициклон.

В результате во вторник, 23 сентября, температура упадет до 16–18 градусов, а также начнутся дожди. В период с 24 по 29 сентября температура составит 10–12 градусов тепла.

