Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Cевероатлантический циклон "Бернвард" придет в Москву 23 сентября. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.

Синоптик рассказал, что 22 сентября в центральной части России началась астрономическая осень. В этот день ожидается теплая и солнечная погода, без осадков. Днем воздух прогреется до 27 градусов.

Метеоролог отметил, что такие показатели не только на 10 градусов выше нормы, но и на несколько градусов больше многолетней нормы июля. Более того, Тишковец не исключил возможность повтора или превышения рекорда тепла, который был установлен в 2018 году. Тогда 22 сентября температура составила 26,1 градуса.

Однако со вторника, 23 сентября, будет происходить смена климатических сезонов, поэтому связанный с этим процессом холодный атмосферный фронт придет на территорию Центральной России. Из-за этого ночью столбик термометра в Москве понизится до 13 градусов, а днем "нахмурится небо". Вечером возможен дождь и усиление ветра.

"Дневная температура понизится на 10 градусов, что, впрочем, и есть норма сентября", – отметил Тишковец.

В среду, 24 сентября, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона, поэтому новые порции полярного холода еще продолжат поступать. Тогда начнется метеорологическая осень. Из-за этого утром 25 сентября температура в Москве опустится до 2 градусов, а днем воздух прогреется до 10 градусов. По словам синоптика, эти показатели соответствуют норме октября.

На следующий день погода кардинально не изменится. Однако в пятницу, 26 сентября, возможны небольшие осадки. При этом метеоролог уточнил, что снега пока москвичам не стоит ожидать.

В свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин заявил о возможных первых заморозках ночью в Московском регионе. По его словам, с 25 на 26 сентября температура в Подмосковье может опуститься до 0 градусов. При этом в столице минимум составит плюс 1–6 градусов.

