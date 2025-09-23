Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вечером в Москве ожидается дождь. В связи с этим Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал горожан и гостей столицы пользоваться общественным транспортом, передает пресс-служба Дептранса.

При невозможности отказаться от поездок на личном транспорте ведомство попросило отложить их на более позднее время. Водителям также напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от резких маневров и не отвлекаться на телефон за рулем.

Ожидается, что в часы вечернего разъезда локальные затруднения могут возникнуть на дорогах в центральной части города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область.

К настоящему времени дорожная ситуация в столице оценивается в 4 балла. Интенсивный трафик фиксируется на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Садовой-Спасской, ТТК в районе улицы Сущевский Вал в оба направления и внешней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта.

Сотрудники Ситуационного центра и экипажи Дорожного патруля ЦОДД продолжают следить за ситуацией на дорогах.

Ранее сообщалось, что первый мокрый снег может пройти в Москве и Подмосковье уже в конце текущей рабочей недели, 26 и 27 сентября. По прогнозам, по ночам в эти дни столбики термометров могут опуститься до 1–6 градусов. При этом информации о том, когда жителям столичного региона стоит ждать полноценного снегопада, пока нет.