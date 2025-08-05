Депутат Милонов: проект о воспитании детей после развода защищает право родителя

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Законопроект о совместном воспитании детей после развода защищает право родителя, которому не позволяют встречаться с ребенком. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

По словам депутата, огромное количество подобных историй связано с тем, что оставшийся с мамой ребенок не видится с папой. При этом, подчеркнул он, далеко не во всех историях отцы плохие.

"Есть ситуации, когда мужчина превращается просто в пустое место после развода, причем не по собственной инициативе, а из-за женщины, которая не считает необходимым предоставлять ему возможность участвовать в воспитании собственного ребенка", – сказал Милонов, добавив, что при этом женщина превращает мужчину в источник получения средств.

Как подчеркнул парламентарий, речь идет о мужчинах, которые желают видеться со своими детьми. В таком случае у них возникает чувство несправедливости.

"При этом все-таки есть нюанс, связанный с тем, что непонятно, что такое совместное воспитание в контексте проживания ребенка. То есть, насколько я понимаю, есть позиция, что ребенок полмесяца живет с мамой, полмесяца – с папой", – добавил Милонов.

Он отметил спорность этого момента, так как у ребенка может начать отсутствовать ощущение дома.

Законопроект о порядке совместного воспитания детей после развода родителей ранее внесли в Госдуму. Как отмечалось в пояснительной записке, это поможет обеспечить воспитание ребенка обоими родителями, его всестороннее и гармоничное развитие, а также укрепить связь поколений и повысить уровень патриотизма.