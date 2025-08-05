Депутат Милонов: проект о воспитании детей после развода защищает право родителя

05 августа, 17:30Политика
Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky
Законопроект о совместном воспитании детей после развода защищает право родителя, которому не позволяют встречаться с ребенком. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.
По словам депутата, огромное количество подобных историй связано с тем, что оставшийся с мамой ребенок не видится с папой. При этом, подчеркнул он, далеко не во всех историях отцы плохие.
"Есть ситуации, когда мужчина превращается просто в пустое место после развода, причем не по собственной инициативе, а из-за женщины, которая не считает необходимым предоставлять ему возможность участвовать в воспитании собственного ребенка", – сказал Милонов, добавив, что при этом женщина превращает мужчину в источник получения средств.
Как подчеркнул парламентарий, речь идет о мужчинах, которые желают видеться со своими детьми. В таком случае у них возникает чувство несправедливости.
"При этом все-таки есть нюанс, связанный с тем, что непонятно, что такое совместное воспитание в контексте проживания ребенка. То есть, насколько я понимаю, есть позиция, что ребенок полмесяца живет с мамой, полмесяца – с папой", – добавил Милонов.
Он отметил спорность этого момента, так как у ребенка может начать отсутствовать ощущение дома.
Законопроект о порядке совместного воспитания детей после развода родителей ранее внесли в Госдуму. Как отмечалось в пояснительной записке, это поможет обеспечить воспитание ребенка обоими родителями, его всестороннее и гармоничное развитие, а также укрепить связь поколений и повысить уровень патриотизма.