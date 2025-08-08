"Доктор 24": эксперты рассказали об опасности висцерального жира в организме

Самым опасным жиром в организме человека является висцеральный. Где он находится? Почему он окутывает внутренние органы и повышает риск развития сахарного диабета, ранней деменции и даже рака? Кому грозит его появление? Почему он стал чаще обнаруживаться у молодых людей?

С какого возраста можно использовать филлеры? Почему они могут не привести к желаемому результату? И в каких случаях филлеры для губ опасны?

Как увеличить количество мелатонина с помощью продуктов? Как он помогает организму крепко спать, бороться с инфекциями и снижать риск развития рака? Почему у многих нарушена выработка этого гормона?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили эксперты.